MUĞLA'DA ORMAN YANGINI - Haberler
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MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dalaman'ın Ataköy Mahallesi Sıradere mevkiindeki ormanlık alanda, dün saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, 11 itfaiye aracı ve çok sayıda personel ile karadan müdahale edildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte söndürme çalışmalarına 3 uçak ve 16 helikopter destek veriyor. Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor
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