Muğla'da Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sünnet şöleni düzenlendi - Haberler
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Muğla'da Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sünnet şöleni düzenlendi

AA / Osman Akça - Haberler | Güncel
Muğla'da Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sünnet şöleni düzenlendi

Muğla'da, Menteşe Belediyesince bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kültür ve Sanat Şenliği" çerçevesinde sünnet şöleni yapıldı.

MENTEŞE, MUĞLA (AA) - Muğla'da, Menteşe Belediyesince bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kültür ve Sanat Şenliği" çerçevesinde sünnet şöleni yapıldı.

Menteşe Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte, İlçe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, milletvekilleri ve dernek başkanları, sünnet olan 15 çocuğa altın taktı, zeybek oynadı.

Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenlik kapsamında Menteşe'nin kültürünü, tarihini ve doğal mirasını yansıtan etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Her yıl ilçe genelinde özellikle kırsal mahallelerdeki çocukların sünnetini gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Gümüş, "Salgın döneminde de bunu devam ettirdik. 15 çocuğumuzun sünnetini 1,5 ay gerçekleştirdik. Şenlik kapsamında çocuklar, şehir turu attı, gezdiler, eğlendiler." diye konuştu.

Şenlik, müzik gurubu Gripin'in akşam vereceği konserle devam edecek.

AA / Osman Akça - Son Dakika Haberleri
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Haber: Muğla'da Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sünnet şöleni düzenlendi - Haberler
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