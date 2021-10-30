Muğla'da Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere hediye dağıtıldı

Türk Kızılay Menteşe Şubesi gönüllüleri, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaret ettikleri Göktepe Şehit Uzman Çavuş Berkant Şara Ortaokulu'nda, öğrencilere hediye verdi.

Öğrencilere diş macunu, diş fırçası, kitap, balon ve Türk bayrağı hediye eden gönüllüler, Türk Kızılay'ının faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, gazetecilere, 29 Ekim-4 Kasım'da ülke genelindeki okullarda Kızılay Haftası'nın kutlandığını söyledi.

Diş sağlığına dikkati çekmek amacıyla öğrencilere diş fırçası ve macunu hediye ettiklerini anlatan Gürbüz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla da kadın kolları üyeleri, gönüllüler ve öğrencilerle okulda bir de Atatürk köşesi oluşturduklarını dile getirdi.

Gürbüz, yangından etkilenen mahallelerde gıda kolisi, kıyafet ve eğitim yardımı çalışmalarına da devam ettiklerini kaydetti.

Ekipler, etkinliğin ardından Göktepe Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı.

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