Muğla'da kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi - Haberler
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Muğla'da kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döğer Mahallesi'nde A.S'nin işlettiği kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine inceleme yaptı.

Bölgeye giden ekipler, kahvehanede 6 kişinin kumar oynadıklarını ve içki içtiklerini belirledi.

Ekipler, 6 kişiye 22 bin 442 lira ceza uyguladı.

İşletme sahibi hakkında "kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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