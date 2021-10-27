Muğla'da inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir inşaattan malzeme çaldığı öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir inşaattan malzeme çaldığı öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yeşil Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan H.S'nin inşaatından yaklaşık 3 bin 500 liralık malzeme çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi ve bindiği aracı tespit etti. Ekipler şüpheliyi Çamköy Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelinin evinde ele geçirilen inşaat malzemeleri ise sahibine teslim edildi.
AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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