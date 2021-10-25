Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Haberler
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Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Muğla'nın Ula ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

ULA, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Gülşah Derin Kara idaresindeki 48 AGM 492 plakalı otomobil, Ula- Köyceğiz kara yolu Şirinköy mevkisinde Burhan Dokunan'ın kullandığı 48 AED 134 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Gizem ve Özgün Dokunan, Necil, Zehra Kavak ve Gürcan Kara yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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