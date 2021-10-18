Muğla'da hakkında 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, yağma, resmi belgede sahtecilik gibi çok sayıda suçtan hakkında 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'nin Yayla Kıncılar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.