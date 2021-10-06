Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor - Haberler
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Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman Ataköy Sıradere mevkiindeki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere karadan müdahalede bulundu. Sabah saatleri itibariyle yangına 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer ile karadan, 3 uçak ve 16 helikopterle havadan müdahale sürüyor.

Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor
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Haber: Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor - Haberler
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