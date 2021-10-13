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Muğla'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Foça Mahallesi'ndeki evden bir miktar ziynet eşyası ve elmas çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki 27 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin H.Y. (45) olduğunu belirledi.

Göcek Mahallesi'ndeki şüpheli, polis ve jandarmanın takibiyle yakalandı. Zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

H.Y'nin evinde yapılan aramada bulunan ziynet eşyaları ile elmaslar sahibine teslim edildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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