Muğla'da devrilen ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı
AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Muğla'nın Datça ilçesinde ATV olarak bilinen arazi motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde ATV olarak bilinen arazi motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Murat Gümüştaş'ın (44) kullandığı 48 AEE 469 plakalı ATV, Datça-Kargı yolunda devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Gümüştaş, 112 Acil Servis ekiplerince Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Gümüştaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri