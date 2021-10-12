Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kızıldağ mevkisinde, iddiaya göre yağmurun ardından yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri