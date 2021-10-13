Muğla'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 5 ayrı suçtan aranan kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 5 ayrı suçtan aranan kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.İ'yi Zeytinalanı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdu.
Kimlik sorgulamasında şüphelinin kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, görevi yaptırmamak için direnme gibi çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.
E.İ'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri