MUĞLA'DA 'ÇEKİRGE' OPERASYONU KAPSAMINDA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

BODRUM, MUĞLA (DHA) - Muğla'da, devletten uygun faizle alınan KOBİ kredilerini, evrak üzerinde oynama yaparak, şartları uygun olmayan kişilere, menfaat karşılığı verilmesini sağladıkları belirlenen ve aralarında Bodrum Vergi Dairesi'nde görevli 1 memurun da olduğu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelindeki başlatılan 'Çekirge' operasyonun Muğla ayağında, Bodrum ilçesinde devletten alınan uygun faizli KOBİ kredilerini, evrak üzerinde oynama yaparak, şartları uygun olmayan kişilere, menfaat karşılığı verilmesini sağlayan çete üyeleri tespit edildi. Dosya çalışması kapsamında, 5 ana şüphelinin, 63 şahısa haksız kredi imkanı sağlayarak nitelikli dolandırıcılık ve devleti zarara uğratma suçlarını işledikleri belirlendi. Tanık ifadeleriyle de desteklenen dosya kapsamında 5 şüpheli hakkında dosya savcısı tarafından gözaltı kararı verildi.

Bodrum KOM Grup Amirliği'nce gerçekleştirilen operasyon sonucu, gözaltına alınan 5 şüphelinin ikametlerinde çok sayıda doküman ele geçirildi. Aralarında Bodrum Vergi Dairesi'nde memur olarak çalışan 1 kişinin de bulunduğu, şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.