MUĞLA'DA 'ÇEKİRGE' OPERASYONU KAPSAMINDA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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MUĞLA'DA 'ÇEKİRGE' OPERASYONU KAPSAMINDA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'da, devletten uygun faizle alınan KOBİ kredilerini, evrak üzerinde oynama yaparak, şartları uygun olmayan kişilere, menfaat karşılığı verilmesini sağladıkları belirlenen ve aralarında Bodrum Vergi Dairesi'nde görevli 1 memurun da olduğu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - Muğla'da, devletten uygun faizle alınan KOBİ kredilerini, evrak üzerinde oynama yaparak, şartları uygun olmayan kişilere, menfaat karşılığı verilmesini sağladıkları belirlenen ve aralarında Bodrum Vergi Dairesi'nde görevli 1 memurun da olduğu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelindeki başlatılan 'Çekirge' operasyonun Muğla ayağında, Bodrum ilçesinde devletten alınan uygun faizli KOBİ kredilerini, evrak üzerinde oynama yaparak, şartları uygun olmayan kişilere, menfaat karşılığı verilmesini sağlayan çete üyeleri tespit edildi. Dosya çalışması kapsamında, 5 ana şüphelinin, 63 şahısa haksız kredi imkanı sağlayarak nitelikli dolandırıcılık ve devleti zarara uğratma suçlarını işledikleri belirlendi. Tanık ifadeleriyle de desteklenen dosya kapsamında 5 şüpheli hakkında dosya savcısı tarafından gözaltı kararı verildi.

Bodrum KOM Grup Amirliği'nce gerçekleştirilen operasyon sonucu, gözaltına alınan 5 şüphelinin ikametlerinde çok sayıda doküman ele geçirildi. Aralarında Bodrum Vergi Dairesi'nde memur olarak çalışan 1 kişinin de bulunduğu, şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

MUĞLA'DA 'ÇEKİRGE' OPERASYONU KAPSAMINDA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

MUĞLA'DA 'ÇEKİRGE' OPERASYONU KAPSAMINDA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

MUĞLA'DA 'ÇEKİRGE' OPERASYONU KAPSAMINDA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

MUĞLA'DA 'ÇEKİRGE' OPERASYONU KAPSAMINDA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
28 ilde 20 suç örgütüne yönelik 'Çekirge' operasyonu başlatıldı

28 ilde 20 suç örgütüne yönelik "Çekirge" operasyonu başlatıldı
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Haber: MUĞLA'DA 'ÇEKİRGE' OPERASYONU KAPSAMINDA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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