Muğla'da 'Çekirge' operasyonunda 5 şüpheli gözaltında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da 'Çekirge' operasyonunda 5 şüpheli gözaltında

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'da, devletten uygun faizle alınan KOBİ kredilerini, evrak üzerinde oynama yaparak, şartları uygun olmayan kişilere, menfaat karşılığı verilmesini sağladıkları belirlenen ve aralarında Bodrum Vergi Dairesi'nde görevli 1 memurun da olduğu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da, devletten uygun faizle alınan KOBİ kredilerini, evrak üzerinde oynama yaparak, şartları uygun olmayan kişilere, menfaat karşılığı verilmesini sağladıkları belirlenen ve aralarında Bodrum Vergi Dairesi'nde görevli 1 memurun da olduğu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde başlatılan 'Çekirge' operasyonunun Muğla ayağında, Bodrum ilçesinde devletten alınan uygun faizli KOBİ kredilerinin, evrak üzerinde oynama yaparak şartları uygun olmayan kişilere, menfaat karşılığı verilmesini sağlayan çete üyeleri tespit edildi. Dosya çalışması kapsamında, 5 şüphelinin, 63 kişiye haksız kredi imkanı sağlayarak nitelikli dolandırıcılık ve devleti zarara uğratma suçlarını işledikleri belirlendi. Tanık ifadeleriyle de desteklenen dosya kapsamında, 5 şüpheli hakkında savcı tarafından gözaltı kararı verildi. Bodrum KOM Grup Amirliği'nin operasyonu sonucu, gözaltına alınan 5 şüphelinin ikametlerinde çok sayıda doküman ele geçirildi. Aralarında Bodrum Vergi Dairesi'nde memur olarak çalışan bir kişinin de bulunduğu, şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Muğla'da 'Çekirge' operasyonunda 5 şüpheli gözaltında

Muğla'da 'Çekirge' operasyonunda 5 şüpheli gözaltında

Muğla'da 'Çekirge' operasyonunda 5 şüpheli gözaltında

Muğla'da 'Çekirge' operasyonunda 5 şüpheli gözaltında
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
28 ilde 20 suç örgütüne yönelik 'Çekirge' operasyonu başlatıldı

28 ilde 20 suç örgütüne yönelik "Çekirge" operasyonu başlatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Tarkan Düm Tek Tek Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Mesut Özil Burak Yılmaz Aykut Kocaman Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muğla'da 'Çekirge' operasyonunda 5 şüpheli gözaltında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 16:03:44. #1.17#