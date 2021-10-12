Muğla'da 'Çekirge' operasyonunda 5 şüpheli gözaltında

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da, devletten uygun faizle alınan KOBİ kredilerini, evrak üzerinde oynama yaparak, şartları uygun olmayan kişilere, menfaat karşılığı verilmesini sağladıkları belirlenen ve aralarında Bodrum Vergi Dairesi'nde görevli 1 memurun da olduğu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde başlatılan 'Çekirge' operasyonunun Muğla ayağında, Bodrum ilçesinde devletten alınan uygun faizli KOBİ kredilerinin, evrak üzerinde oynama yaparak şartları uygun olmayan kişilere, menfaat karşılığı verilmesini sağlayan çete üyeleri tespit edildi. Dosya çalışması kapsamında, 5 şüphelinin, 63 kişiye haksız kredi imkanı sağlayarak nitelikli dolandırıcılık ve devleti zarara uğratma suçlarını işledikleri belirlendi. Tanık ifadeleriyle de desteklenen dosya kapsamında, 5 şüpheli hakkında savcı tarafından gözaltı kararı verildi. Bodrum KOM Grup Amirliği'nin operasyonu sonucu, gözaltına alınan 5 şüphelinin ikametlerinde çok sayıda doküman ele geçirildi. Aralarında Bodrum Vergi Dairesi'nde memur olarak çalışan bir kişinin de bulunduğu, şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.