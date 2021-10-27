Muğla'da araçlarda çocuk oto koltukları denetimi yapıldı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'nın Menteşe ilçesinde araçlarda çocuk oto koltukları trafik denetimi gerçekleştirildi.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde araçlarda çocuk oto koltukları trafik denetimi gerçekleştirildi.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Ekiplerin, araçlarda çocuk oto koltukları kullanımına yönelik gerçekleştirdiği denetimde kurallara uyan sürücülere teşekkür edildi.
Ekipler, meydana gelen trafik kazalarında çocuk bağlama sistemlerinin kullanımında ölüm riskini bebeklerde yüzde 70 çocuklarda ise yüzde 54 ile 80 oranında azalttığını bildirdi.
Denetimlerde 5 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan ve çocuk bağlama sistemi bulundurmamaktan cezai işlem uygulandı.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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