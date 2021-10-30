Muğla'da 8 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Haberler
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Muğla'da 8 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da 8 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde çeşitli suçlardan aranan zanlı, trafik kontrolünde gözaltına alındı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde çeşitli suçlardan aranan zanlı, trafik kontrolünde gözaltına alındı.

Ören Mahallesi Ören Köprü mevkisinde yol kontrolü yapan jandarma trafik ekipleri, bir otomobili durdurdu.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla otomobildeki kişinin, uyuşturucu ticareti yapma, yaralama, yoklama kaçağı başta olmak üzere 8 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Y.G. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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