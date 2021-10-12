Fethiye'de 58 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fethiye'de 58 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fethiye'de 58 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 58 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 58 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yanklar Mahallesinden bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takibin ardından Yanıklar Mahallesi Günlüklü Koyu bölgesindeki dağlık alanda arama yapan ekipler, 49 Afganistan, 5 İran, 3 Suriye ile bir Iraklıyı yakaladı. Organizatör olduğu iddiasıyla bir kişi de gözaltına alındı.

İşlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. - MUĞLA

Fethiye'de 58 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye'de 58 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye'de 58 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye'de 58 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye'de 58 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye'de 58 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye'de 58 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye'de 58 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye'de 58 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Seyir halindeki aracı kurşun yağmuruna tuttular! Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Seyir halindeki aracı kurşun yağmuruna tuttular! Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

 5 kadının tacizcisinin kimliği düğün kasetinde ortaya çıktı: Şeytana uydum

5 kadının tacizcisinin kimliği düğün kasetinde ortaya çıktı: Şeytana uydum

 Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta açığa alındı

Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta açığa alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Deniz Akkaya Nihal Yalçın İdo Tatlıses
Spor Hamit Altıntop Serdar Aziz Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Aktaş Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fethiye'de 58 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 15:00:08. #1.12#