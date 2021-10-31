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Muğla'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki dağlık alanda 46 düzensiz göçmen yakalandı.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki dağlık alanda 46 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Dodurga mahallesi Yediburunlar mevkisindeki dağlık alanda arama yapan ekipler, 25 Pakistan, 18 Bangladeş ve 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle dağlık alandan deniz kıyısına getirilen göçmenler, sahil güvenlik botuna alındı.

Göçmenler, ifade işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. ???????

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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