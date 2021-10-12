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32 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otogarda 32 düzensiz göçmen yakalandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otogarda 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otogarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları kontrolde, 18 Bangladeş, 6 Mısır, 3 Pakistan, 3 Afganistan, 1 Irak ve İran uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.

32 düzensiz göçmen yakalandı

32 düzensiz göçmen yakalandı

32 düzensiz göçmen yakalandı

32 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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Haber: 32 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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