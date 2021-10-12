32 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otogarda 32 düzensiz göçmen yakalandı.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otogarda 32 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otogarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, yaptıkları kontrolde, 18 Bangladeş, 6 Mısır, 3 Pakistan, 3 Afganistan, 1 Irak ve İran uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.