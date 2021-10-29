Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında sergi düzenlendi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Menteşe Belediyesi ve Muğla Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (MUFSAT) iş birliğinde Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen sergide, 12 fotoğrafçının 24 eseri yer aldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden çekilmiş fotoğraflardan oluşan karma serginin açılışını, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve CHP Muğla milletvekilleri yaptı.

Başkan Gürün, açılışta yaptığı konuşmada, fotoğrafçıları tebrik ederek, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünde etkinliklere fotoğraf sergisiyle destek veren dernek yönetimine teşekkür etti.

Törende, MUFSAT Dernek Başkanı Deniz Aydemir ve dernek üyelerine plaket ve çiçek takdim edildi.

Sergi bir hafta açık kalacak.

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