Muğla'da 27 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Muğla'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bindikleri lastik bot patlayınca karaya çıkan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bindikleri lastik bot patlayınca karaya çıkan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Faralya Mahallesi'ndeki Aktaş Plajı'nda bir grup yabancı görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye hareket eden ekipler, 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bindikleri lastik botun patlaması nedeniyle karaya çıktıkları belirlenen düzensiz göçmenler, Ölüdeniz Karakol Komutanlığına getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Muğla'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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