Muğla'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Muğla'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalanan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalanan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P'nin Çiftlik mahallesinde olduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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