Muğla açıklarında sürüklenen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Muğla açıklarında sürüklenen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel
Muğla açıklarında sürüklenen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde denizde sürüklenen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde denizde sürüklenen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İlçe açıklarında bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik bot ekibi sevk edildi.

Ekip tarafından karaya çıkarılan 35 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Ömer Kundakçı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Muğla açıklarında sürüklenen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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