Muğla açıklarında lastik botlardaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Muğla açıklarında lastik botlardaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla açıklarında lastik botlardaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, lastik botta yakalanan 46 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, lastik botta yakalanan 46 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, farklı zamanlarda iki lastik botta düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 46 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

İşlemlerin ardından düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Muğla açıklarında lastik botlardaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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