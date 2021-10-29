Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle! 29 Ekim Cuma 2021 Müge Anlı son bölümde ne oldu?

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Banka hesabında 3 milyona yakın para olan, kripto para işi yapan 22 yaşındaki genç kayıp. Telefonu terk edilen arabasında bulundu. Şenol Girgin'den 4 gündür haber alınamıyor... Bilsen Pirpor'u baygın halde bulan köy sakini konuştu. Köyde bayırdan aşağı inerken bir arkadaşı ile Bilsen Hanım'ı yüzüstü yatıyor gördüğünü, uyandırdığını, ince hırkası olduğunu, kalkıp ben Burgaz'a gidiyorum dediğini ama üzerinde bir yara vs. olmadığını, sağlam yürüdüğünü belirtti. Metin Bey, Bilsen Hanım'ı Yüksel abinin yanına bıraktıklarını, bir zorlama olmadığını söyledi. Metin Bey, yolda Ahmet Tezcan ile karşılaştıklarını, Yüksel Bey'in yanına gittiklerini, ne oldu yenge iyi mi dediklerini, Yüksel Bey'in de yok ben onu Lüleburgaz'a teyzesinin yanına gönderdim dediğini aktardı. Bilsen Pirpor'a ne oldu? İddiaların odağındaki sevgili canlı yayında... Ahmet Bey, tahminen 9 civarı komşu duvarının dibinde telefonu bulduğunu, çalar vaziyette olduğunu, açtığını, sonra Yüksel Bey'e teslim ettiğini, telefonun sağlam olduğunu söyledi. Yüksel Bey, telefonun camının komple dağılmış olduğunu, sağlam olmadığını iddia edince Şuayip Bey, Yüksel Bey'in "Telefon paramparça olmuştu çöpe attım" dediğini dile getirdi. Yüksel Bey, kimseye bir şey yapmadığının, Bilsen Hanım ortaya çıkınca onu yine alacağını belirtti. Ayşe Hanım, dün ekiplerin bulduğunu, cesedin şiştiğini, fotoğrafının da çekildiğini, kolunda da dövme olduğunu söyleyip Lüleburgaz'da sanayi sitesinin orada olan taş köprüde bulunduğunu, bu köprüyü herkesin bildiğini söyledi. Yüksel Bey, köprüyü bildiğini ama gitmediğini ifade edince Ayşe Hanım, cesedin otopsiye gittiğini, kolunda da kalpli bir dövme olduğunu belirtti. Ölü olarak bulunan kimliği belirsiz kadın Bilsen Pirpor mu?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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