Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle | 27 Ekim Çarşamba 2021!

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

12 yıllık eşi yeğeniyle kaçtı. 3 çocuğunu bırakıp giden eş canlı yayında... Hatice Hanım eşi ile konuşmak istemediğini dile getirince Müge Anlı, Hatice Hanım'ın çocukları merak edip etmediğini sordu. Hatice Hanım, şu an çocukların sırası olmadığını, eşinin yeğeni ile de gitmediğini savundu. Fatma Hanım'ı tanıyan kişi konuştu. Beyefendi, Fatma Hanım'ın okuma yazma bildiğini, partilerde görev aldığını, çok akıllı bir insan olduğunu, istediği her şeyi yapabileceğini, kesin Cemal Bey ile beraber öldürdüklerini söyledi. Beyefendi, bu zamana kadar Fatma Hanım'ın susması, çelişkili konuşmasının da dikkate alındığını belirtti. Sevgilisiyle birlikte kadınlara şantaj mı yapıyordu? Rukiye Hanım, kardeşinin de kendisine eksik anlattığını, kardeşinin izne geldiğinde kendilerine o fotoğrafları gösterdiğini, bunlar nerden çıktı deyince de kardeşinin "Bunları annemin telefonundan kendi telefonuma aktardım" dediğini dile getirdi. Yaşar Bey, Necmettin Bey'e sarılmaya çalışarak dertlerinin ortak olduğunu, meselenin kendisinin meselesi olduğunu, hep bu ailenin derdini dinlediğini, sahip çıkmadın demenin ne demek olduğunu sordu ve bağırdı. Yaşar Bey, 30 yıldır enişte olduğunu, birinin derdine yardım etmekten başka ne kötülüğünü gördüklerini, kaçan birisi olmadığını, gel denildiğinde geldiğini dile getirdi. Necmettin Bey katili istediğini söylediğini, Yaşar Bey'e bir şey söylemediğini vurgularken Yaşar Bey kayınbiraderinin alnından öpüp, can ciğer olduklarını, düşman olmadıklarını vurguladı.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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