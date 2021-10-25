Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle! 25 Ekim Pazartesi 2021 Müge Anlı son bölümde ne oldu?

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haftalardır bulamadılar, Müge Anlı'ya geldiler. Sema Hanım'ın tanıdığı 4 çocuğun perişan olduğunu, Müge Anlı'dan başka gelecek kimsesi olmadığını söylerken Sema Hanım'ın 3 Eylül günü yol kenarında kameralara takıldığı, Naipköy istikametine ilerlerken görüldüğü, cebinde 200 TL olduğu belirtildi. Sema Hanım'ın eşi Tarık Bey eşinin ruhsal sıkıntıları olduğunu, bir defa intihar girişiminde bulunduğunu, eşine dair hiçbir şey bulunamadığı, yürüdüğü yerin ormanlık bir alan olduğu bilgisini verdi. Üç çocuğunu ve 12 yıllık eşini bıraktı, kocasının yeğeniyle birlikte kaçtı. Seçer Bey, evde bir okunmuş sabun bulunduğunu, sabun eridikçe kendisinin de eridiğini, evde iki tane de muska çıktığını, üçüncünün de dolaptan çıktığını iddia edip Süleyman Bey'in eşini kandırdığını öne sürdü. Seçer Bey ağlayarak eşi dönerse yine istediğini, 3 çocuğunu annesiz bırakmamasını istedi ve eşine dön çağrısında bulundu. Ağladı, üzüldü, sevgilisini suçladı... Fatma Hanım hastane dönüşü ekibe baygın gibi konuşup epilepsi ilacı içince böyle kendisini kaybettiğini, normalde iyi olduğunu söyledi. Sağlık ekibi de Fatma Hanım'ın hiçbir şeyi olmadığını teyit etti. Fatma Hanım yolda otele giderken ağlayarak Cemal Bey'in kardeşini döve döve öldürdüğünü, cesedini saklayacağım bulamayacaksın dediğini, Cemal Bey'in evini dostu ile bastığını öne sürdü. Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim? Eşi Yaşar Beyhan canlı yayında...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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