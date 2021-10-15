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Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle | 15 Ekim Cuma 2021!

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Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle | 15 Ekim Cuma 2021!

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni televizyon programı Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam etmekte. Programda bir çok olayı çözen Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! Programın sıkı takipçileri Müge Anlı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. ATV ile Müge Anlı Tatlı Sert 15 Ekim Cuma 2021 son bölüm canlı izle! Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm canlı yayın izle | 15 Ekim Cuma 2021!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yer alan ve milyonların takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle! vatandaşlarımız tarafından araştırılmakta. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni televizyon programı Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam etmekte. Programda bir çok olayı çözen Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! Programın sıkı takipçileri Müge Anlı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. ATV ile Müge Anlı Tatlı Sert 15 Ekim 2021 Cuma son bölüm canlı izle! Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm canlı yayın izle 15 Ekim Cuma 2021! İşte detaylar haberimizde...

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

41 yıllık karısı 16 gündür evine dönmüyor. Mehmet Bey, tükürdüğü gün akşam ayrı odalarda uyuduklarını, öğlen 2 olduğunda yemeğin ocak üzerinde olduğunu, eşinin siniri geçsin diye bekleyip yemeğini yediğini, sonra eşinin ben çarşıya gidiyorum dediğini anlattı. Mehmet Bey sonra kızının geldiğini, sen anneme ne dedin diye kendisine kızdığını, annem gitti dediğini, meğer eşinin gece gitmiş olduğunu, kendisinin diziye daldığını belirtti. Mehmet Bey, kendisinin de her şeyi çektiğini, eşinin neden çekmediğini, 41 yıllık hayatını anlatamayacağını dile getirdi. Oğlu sokak ortasında amcasını öldürdü, 5 ay sonra ise anne cinayete kurban gitti. Müge Anlı, 4 çocuk annesi 44 yaşında Nurgül Beyran'ın 9 Aralık tarihinde Bağcılar'daki evinde ölü bulunduğunu, cenazesi adli tıpa gittiğini, sonra da kararın çıktığını söyledi. Nurgül Hanım'ın ölümünde ailenin belki kendiliğinden ölmüştür dediğini ama adli tıpta sonucun öyle demediğini, soluk alamama durumundan ölmüş olduğunu ifade etti. Otopside elle boğulduğu belirlendi. Nurgül Hanım'ın olay günü erkek kardeşi ile buluşacağını söyleyen Nurgül Hanım'ın kızı, dayısının annesini aradığını ama annesinin açmadığını, 11.28'de alt komşusunun evden çığlık sesi duyduğunu ama oğlu ile tartışıyor diye düşünüp yukarı çıkmadığını söyledi. Hanımefendi, amcası Dilaver Bey'in kardeşine sıkacakken yanlışlıkla annesine sıktığını belirtti. Nurgül Hanım'ın kız kardeşi ablasının o akşam hep huzursuz olduğunu, hatta acaba babamın yanına ilk kim gidecek diye ölüm hakkında konuştuğunu ifade etti. Yanından kaybolduğu kuzeninden yeni iddia...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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Haber: Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle | 15 Ekim Cuma 2021! - Haberler
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