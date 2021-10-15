Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle | 15 Ekim Cuma 2021!

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

41 yıllık karısı 16 gündür evine dönmüyor. Mehmet Bey, tükürdüğü gün akşam ayrı odalarda uyuduklarını, öğlen 2 olduğunda yemeğin ocak üzerinde olduğunu, eşinin siniri geçsin diye bekleyip yemeğini yediğini, sonra eşinin ben çarşıya gidiyorum dediğini anlattı. Mehmet Bey sonra kızının geldiğini, sen anneme ne dedin diye kendisine kızdığını, annem gitti dediğini, meğer eşinin gece gitmiş olduğunu, kendisinin diziye daldığını belirtti. Mehmet Bey, kendisinin de her şeyi çektiğini, eşinin neden çekmediğini, 41 yıllık hayatını anlatamayacağını dile getirdi. Oğlu sokak ortasında amcasını öldürdü, 5 ay sonra ise anne cinayete kurban gitti. Müge Anlı, 4 çocuk annesi 44 yaşında Nurgül Beyran'ın 9 Aralık tarihinde Bağcılar'daki evinde ölü bulunduğunu, cenazesi adli tıpa gittiğini, sonra da kararın çıktığını söyledi. Nurgül Hanım'ın ölümünde ailenin belki kendiliğinden ölmüştür dediğini ama adli tıpta sonucun öyle demediğini, soluk alamama durumundan ölmüş olduğunu ifade etti. Otopside elle boğulduğu belirlendi. Nurgül Hanım'ın olay günü erkek kardeşi ile buluşacağını söyleyen Nurgül Hanım'ın kızı, dayısının annesini aradığını ama annesinin açmadığını, 11.28'de alt komşusunun evden çığlık sesi duyduğunu ama oğlu ile tartışıyor diye düşünüp yukarı çıkmadığını söyledi. Hanımefendi, amcası Dilaver Bey'in kardeşine sıkacakken yanlışlıkla annesine sıktığını belirtti. Nurgül Hanım'ın kız kardeşi ablasının o akşam hep huzursuz olduğunu, hatta acaba babamın yanına ilk kim gidecek diye ölüm hakkında konuştuğunu ifade etti. Yanından kaybolduğu kuzeninden yeni iddia...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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