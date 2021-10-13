Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle | 13 Ekim Çarşamba 2021!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yer alan ve milyonların takip ettiği Müge Anlı ileTatlı Sert canlı yayın izle! vatandaşlarımız tarafından araştırılmakta. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni televizyon programı Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam etmekte. Programda bir çok olayı çözen Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! Programın sıkı takipçileri Müge Anlı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. ATV ile Müge Anlı Tatlı Sert 13 Ekim 2021 Çarşamba son bölüm canlı izle! Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm canlı yayın izle 13 Ekim Çarşamba 2021! İşte detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Birbirlerini ''katil'' olarak suçladılar. Ersin Bey, Sezer Bey'in "Çok pişmanım, biliyor musun Mustafa Kut'u nasıl öldürdüğümü?" dediğini, şok olduğunu, tüylerinin diken diken olduğunu, neden öldürdün dediğini ama Sezer Bey'in yığılıp kaldığını, bayıldığını söyledi. Müge Anlı, Sezer Bey ve belirli grubun bir takım şeylerden dolayı Ersin Bey'i baskı altına aldığını dile getirdi. Ramazan Bey kendi oğlu Sezer Bey ile takılıyor diye öyle söylediğini iddia etti. Necati Bey, Sezer Bey yüzünden oğlunun ceza aldığını, oğluna katil denildiğini, Sezer Bey yüzünden olduğunu, kendi çektiğinin 10 katını Sezer Bey'in oğlunun çekmesini istedi. Cinayet bölgesinde kimleri gördü? Şevket Bey, 3'te köyde olduğunu, köpeğinin karşıya doğru yürüyüp havlamaya başladığını, 3 buçukta Olcay isimli köylünün geçtiğini, sonra da Ersin Bey'in geldiğini, karşılaştıklarını, geçip gittiğini söyledi. Şevket Bey, Ersin Bey'in geçtiği yerin tarlaya gittiğini belirtti. Muhabir, Ersin Bey'in geçtiği yol ile Mustafa Bey'in öldürüldüğü yer arasındaki mesafenin 1 km 400 metre yani 15 dakika olduğu bilgisini verip Ersin Bey'in tarlasından bakınca Mustafa Bey'in tarlasının gözüktüğünü, komşu tarla gibi olduklarını dile getirdi. Torunlarına baktığı için üzerine tükürdü. Mehmet Mutlu'nun eşi evine dönecek mi? Mehmet Mutlu'nun 41 yıllık eşi canlı yayında... Necla Hanım bunun bir birikim olduğunu belirtince Mehmet Bey yine özür diledi ve eşine evine dön çağrısında bulundu. Mehmet Bey, eşinin çok iyi bir bayan olduğunu, bir yere sığınacak bir bayan olmadığını, geldiğinde kendisinin çıkacağını dile getirdi. Necla Hanım, eşinin hep "Seni bana yazan Allah'ın kalemi kırılsın" dediğini söyledi ve eşinin kendisine kızınla konuşma dediğini, öyle bir durum olamayacağını vurguladı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ATV CANLI YAYIN İZLE!

Haberler.com - Gündem