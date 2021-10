Hafta içi her gün ATV ekranlarında yer alan ve milyonların takip ettiği Müge Anlı ileTatlı Sert canlı yayın izle! vatandaşlarımız tarafından araştırılmakta. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni televizyon programı Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam etmekte. Programda bir çok olayı çözen Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! Programın sıkı takipçileri Müge Anlı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. ATV ile Müge Anlı Tatlı Sert 12 Ekim 2021 Çarşamba son bölüm canlı izle! Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm canlı yayın izle 12 Ekim Çarşamba 2021! İşte detaylar haberimizde... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dayısıyla tartışan yeğen canlı yayında. Dayı ile yeğen arasında ''itiş kakış'' yaşandı mı? Engin Bey muhtardan imza almak istediğini, muhtarın da ben imza atarım dediğini, Yasin Bey'i çağırdığını ama Yasin Bey'in "Ben oraya gelirsem tartışma çıkar gidiyorum" dediğini belirtti. Herhangi bir tartışma yaşanmadığından söz eden Engin Bey, kardeşinin Yasin Bey aniden ayrıldığı için "Acaba sürtüşme mi oldu" diye düşünüp ifade verdiğini, onun da saçma bir harekette bulunduğunu, cinayet işlenecek bir durum olmadığını, Sezgin Bey'in zaten olay yerinde bile olmadığını ifade etti. Cinayetle ilgili ortaya atılan iddialar. Gülşen Hanım, yeğeni ile Hasan Bey'in arasındaki tartışmayı gördüğünü, Engin Bey'in kağıdı alıp kendisinin yırttığını, boş kağıt verip biz gereğini yaparız dediğini söyledi. Çifte cinayetten önce markette kavga iddiası... Market çalışanı bildiklerini gizliyor mu? Kubilay Bey, zeytinden 5'i 5 geçe gibi döndüğünü söyleyince Bekir Bey, kışın 3 gibi havanın karanlık olduğunu, kendisinin de 3 buçuk gibi zeytinlikten dönmek zorunda kaldığını, 5'te zeytinlikten dönülemeyeceğini vurguladı. Begüm Hanım aynı zamanda Kubilay Bey'in önceden "Ben eve uğramadan traktörden sonra hemen yukarı çıktım" dediğini, ama bu röportajda Şenay Hanım ile kahve içtim öyle eve çıktım dediğini aktardı.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ATV CANLI YAYIN İZLE!

Haberler.com - Gündem