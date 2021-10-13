Mudurnu Dağları sonbahar renklerine büründü - Haberler
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Mudurnu Dağları sonbahar renklerine büründü

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu-Mudurnu kara yolu arasında yer alan Mudurnu Dağları, hazan mevsiminin gelmesiyle ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

BOLU (AA) - Bolu- Mudurnu kara yolu arasında yer alan Mudurnu Dağları, hazan mevsiminin gelmesiyle ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Osmanlı kasabalarından Mudurnu, tarihi ile doğal güzellikleriyle sonbaharda da turistik gezi için tercih ediliyor.

Abant, Sülüklü Göl ve Sünnet Gölü tabiat parklarının bulunduğu ilçede, Bolu-Mudurnu kara yolu arasındaki Mudurnu Dağları'ndaki ormanlarda sonbahar nedeniyle yeşil, sarı ve kahverenginin her tonunu görmek mümkün.

Mudurnu Dağları, bu sıralar da doğa ve fotoğraf tutkunları tarafından sıkça ziyaret ediliyor.

Mudurnu Dağları sonbahar renklerine büründü

Mudurnu Dağları sonbahar renklerine büründü

Mudurnu Dağları sonbahar renklerine büründü

Mudurnu Dağları sonbahar renklerine büründü
AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri
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