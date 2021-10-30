Mudurnu'da sokak köpekleri kümesteki tavuk ve ördekleri telef etti - Haberler
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Mudurnu'da sokak köpekleri kümesteki tavuk ve ördekleri telef etti

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Mudurnu'da sokak köpekleri kümesteki tavuk ve ördekleri telef etti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, sokak köpekleri girdikleri kümeste bulunan 20'ye yakın tavuk ve ördeği telef etti.

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, sokak köpekleri girdikleri kümeste bulunan 20'ye yakın tavuk ve ördeği telef etti.

Kaygana Mahallesi'nde yaşayan Fatma Kayar'a ait etrafı tellerle çevrilmiş kümese sokak köpekleri girdi.

Köpekler, kümesteki 20'ye yakın tavuk ve ördeği telef etti.

Fatma Kayar, AA muhabirine, sabah kümese geldiklerinde tavuk ve ördeklerin sokak köpeği saldırısı sonucu telef olduğunu gördüklerini söyledi.

Kayar, olaydan sonra Mudurnu Belediyesi ve emniyete gittiklerini belirterek, yetkililerden sokak köpekleriyle ilgili çözüm beklediklerini kaydetti.

Mudurnu'da sokak köpekleri kümesteki tavuk ve ördekleri telef etti

Mudurnu'da sokak köpekleri kümesteki tavuk ve ördekleri telef etti

Mudurnu'da sokak köpekleri kümesteki tavuk ve ördekleri telef etti

Mudurnu'da sokak köpekleri kümesteki tavuk ve ördekleri telef etti

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri
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