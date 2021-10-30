Mudurnu'da sokak köpekleri kümesteki tavuk ve ördekleri telef etti
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, sokak köpekleri girdikleri kümeste bulunan 20'ye yakın tavuk ve ördeği telef etti.
BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, sokak köpekleri girdikleri kümeste bulunan 20'ye yakın tavuk ve ördeği telef etti.
Kaygana Mahallesi'nde yaşayan Fatma Kayar'a ait etrafı tellerle çevrilmiş kümese sokak köpekleri girdi.
Köpekler, kümesteki 20'ye yakın tavuk ve ördeği telef etti.
Fatma Kayar, AA muhabirine, sabah kümese geldiklerinde tavuk ve ördeklerin sokak köpeği saldırısı sonucu telef olduğunu gördüklerini söyledi.
Kayar, olaydan sonra Mudurnu Belediyesi ve emniyete gittiklerini belirterek, yetkililerden sokak köpekleriyle ilgili çözüm beklediklerini kaydetti.