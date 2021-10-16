Mudurnu'da Şeyh-ül İmran Camisi'nin temeli atıldı - Haberler
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Mudurnu'da Şeyh-ül İmran Camisi'nin temeli atıldı

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Mudurnu'da Şeyh-ül İmran Camisi'nin temeli atıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Şeyh-ül İmran Camisi'nin temeli atıldı.

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Şeyh-ül İmran Camisi'nin temeli atıldı.

Mudurnu Şeyh-ül İmran Kültür ve Tanıtma Vakfı tarafından vatandaşlardan toplanacak bağışlarla yapımı planlanan ve 1 milyon 300 bin liraya mal olacak cami için temeli atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan vakıf başkanı Metin Soygür, "İnanç turizminin öncülüğünü yapan Şeyh-ül İmran Tepesi'ne yapılması arzu edilen cami çalışmaları bütün hızıyla devam etmektedir. Bayramla beraber yıl içerisinde on binlerce insanımızın ziyaret ettiği tepeye yapacağımız bu eser, Mudurnu'da başlatılan turizm faaliyetlerine de büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Temel atma törenine, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mudurnu'da Şeyh-ül İmran Camisi'nin temeli atıldı - Haberler
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