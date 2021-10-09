Mudurnu'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
AKYAZI, SAKARYA (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
Mudurnu- Akyazı kara yolunda Tarık B. idaresindeki 34 KL 0318 plakalı soda yüklü tanker, Bekdemirler köyü yakınındaki virajda kontrolden çıkarak devrildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri