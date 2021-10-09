Mudurnu'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Mudurnu'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Mudurnu'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

AKYAZI, SAKARYA (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Mudurnu- Akyazı kara yolunda Tarık B. idaresindeki 34 KL 0318 plakalı soda yüklü tanker, Bekdemirler köyü yakınındaki virajda kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mudurnu'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı - Haberler
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