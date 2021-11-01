Müdüre ceza, yardımcısına beraat

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde 2 yıl önce okulun WhatsApp grubunda tartıştıktan sonra çorbacının önünde buluşup Kavga eden müdür E.K. ile yardımcısı Y.Ç.'nin karşılıklı şikayeti üzerine haklarında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, E.K.'yi 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından 3 bin lira para cezasına çarptırırken, Y.Ç. ise beraat etti.

Olay, 2019 yılında Konyaaltı ilçesindeki bir çorbacıda meydana geldi. Uzun süredir anlaşmazlık yaşayan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü E.K. ile yardımcısı Y.Ç., okulun diğer yöneticileri ve öğretmenlerinin yer aldığı WhatsApp grubunda tartıştı. E.K. ile Y.Ç. iddiaya göre, 'polise haber vermemek koşulu' ile çorbacının önünde buluştu. Taraflar burada kavga etti. İki eğitimciyi çevredekiler ve WhatsApp grubundaki yazışmayı okuyup gelen öğretmenler ayırdı. Kavga anı ise çorbacının güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahkeme, 28 Eylül'de görülen karar duruşmasında, müdür E.K.'nin 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçundan toplam 3 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, Y.Ç.'nin ise 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından beraatine karar verdi.