Mudanya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi, deniz seferleri iptal edildi - Haberler
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Mudanya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi, deniz seferleri iptal edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mudanya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi, deniz seferleri iptal edildi

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

BURSA (İHA) - Bursa'da akşam saatlerinde başlayan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Mudanya İlçesinde başlayan fırtına ve yağmur hayatı felç etti. Zaman zaman suların karaya çıktığı Mudanya'da vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, bu akşam şiddetli fırtına bekleniyor. Vatandaşların daha tedbirli dışarı çıkmaları istendi. Olumsuz hava şartlarının etkili olmasının ardından BUDO seferleri iptal edildi. Ekipleri ise tedbirlerini arttırdı.

(İHA)

Mudanya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi, deniz seferleri iptal edildi

Mudanya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi, deniz seferleri iptal edildi

Mudanya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi, deniz seferleri iptal edildi

Mudanya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi, deniz seferleri iptal edildi

Mudanya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi, deniz seferleri iptal edildi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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