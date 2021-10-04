Mudanya'da Dünya Hayvanları Koruma günü

Mudanya Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi, Mudanya Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu ve Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) işbirliği ile 4 Ekim Dünya HayvanlarıKorumaGünü'nde mama bağışına dikkati çekmek için bir etkinlik düzenledi.

Proje kapsamında Mudanya Belediyesi personelleri, sahiplendikleri hayvanlarla çekindikleri fotoğraflardan oluşan bir sergi ile mama bağışına destekte bulundu. Belediye personelleri, fotoğraflarını alabilmek için Kent Konseyi'ne mama bağışı yaparken, Mudanyalıları da sokak hayvanlarına sahip çıkmaya, mama bağışında bulunmaya davet etti.

Projeye destek veren belediye personeline teşekkür eden Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Beraber yaşanacak bir dünya kurabilmek için bir canlının hayatına dokunan herkesi kutluyor, bu konuda hassas vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA