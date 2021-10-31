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Muavinin unuttuğu valiz paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Muavinin unuttuğu valiz paniğe neden oldu

Adıyaman'da bir yolcu otobüsü muavini tarafından yol kenarında unutulan valiz paniğe neden oldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir yolcu otobüsü muavini tarafından yol kenarında unutulan valiz paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelen bir yolcu otobüsü, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı'nda yolcu indirdi. Otobüs muavini inen yolcunun eşyalarını vermek için bagajdaki diğer yolcuların eşyalarını da indirmek zorunda kaldı. İnen yolcunun eşyalarını veren muavin indirdiği diğer yolcuların eşyalarını yeniden bagaja koyduğu esnada bir valizi kaldırımda unuttu. Bir süre sonra kaldırımda duran valizi fark ederek durumdan şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak incelemelerde bulundu. Polis ekipleri yaptıkları incelemede valizin muavin tarafından unutulduğu tespit edildi. Polis ekipleri otobüs firması ile iletişime geçerek valizin alınması için sahibine ulaştı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Muavinin unuttuğu valiz paniğe neden oldu

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