MTOSB Başkanı Tekli, İzmir'de Emniyet Müdürü Şahne ile buluştu - Haberler
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MTOSB Başkanı Tekli, İzmir'de Emniyet Müdürü Şahne ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
MTOSB Başkanı Tekli, İzmir'de Emniyet Müdürü Şahne ile buluştu

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Mersin'den İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Şahne ile makamında bir araya geldi.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Mersin'den İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Şahne ile makamında bir araya geldi.

MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Şahne'yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Tekli ziyarette, "Müdürümüzün Mersin'e büyük emekleri var. Kentimizin asayişi için gece gündüz demeden çalışan Mehmet Şahne ve ekibine kentimiz adına şükran borçluyuz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Şahne ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - MERSİN

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