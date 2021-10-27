Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları'nın, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladığı belirtildi.

Yakalanan kişilerin, FETÖ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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