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MSB: "Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'dan yapılan açıklamada, Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 10 şahısın yakalandığını duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'dan yapılan açıklamada, Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 10 şahısın yakalandığını duyuruldu.

MSB'den yapılan açıklamada Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçemeye çalışan 10 şahsın yakalandığı duyuruldu. Huduttan geçmeye çalışanların 3'ünün FETÖ, 2'sinin Kırmızı Bültenle aranan Deaş mensubu olduğu bildirildi. Terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğünün altını çizen MSB, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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