MSB: "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci Yıl Dönümü kapsamında İstanbul Vatan Caddesinde icra edilen kutlama... - Haberler
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MSB: "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci Yıl Dönümü kapsamında İstanbul Vatan Caddesinde icra edilen kutlama...

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MSB: "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci Yıl Dönümü kapsamında İstanbul Vatan Caddesinde icra edilen kutlama törenlerinde selamlama/tören uçuşu gerçekleştirdi"

İSTANBUL (İHA) - MSB: "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci Yıl Dönümü kapsamında İstanbul Vatan Caddesinde icra edilen kutlama törenlerinde selamlama/tören uçuşu gerçekleştirdi"

MSB: Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci Yıl Dönümü kapsamında İstanbul Vatan Caddesinde icra edilen kutlama...

MSB: Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci Yıl Dönümü kapsamında İstanbul Vatan Caddesinde icra edilen kutlama...

MSB: Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci Yıl Dönümü kapsamında İstanbul Vatan Caddesinde icra edilen kutlama...

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