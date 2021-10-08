MSB, TSK Spor Gücü'nü Alanya Triatlonu yarışmalarındaki başarılarından dolayı kutladı - Haberler
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MSB, TSK Spor Gücü'nü Alanya Triatlonu yarışmalarındaki başarılarından dolayı kutladı

AA / Esin Işık - Haberler | Güncel
MSB, TSK Spor Gücü'nü Alanya Triatlonu yarışmalarındaki başarılarından dolayı kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü Takımı'nı, Alanya Triatlonu yarışmalarındaki başarılarından dolayı kutladı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Spor Gücü Takımı'nı, Alanya Triatlonu yarışmalarındaki başarılarından dolayı kutladı.

MSB'den yapılan açıklamada, TSK Spor Gücü'nün 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Alanya Triatlonu yarışmalarında önemli başarılar elde ettiği bildirildi.

Dereceye giren tüm sporcular ve TSK Spor Gücü Takımı'nın kutlandığı açıklamada, takımın başarılarının devamı dilendi.

Yarışmalarda önemli başarılar elde eden takımdan, 2021 Yılı Erkekler Sprint Mesafe Genel Klasmanı'nda 331 sporcu arasından Ulaştırma Uzman Çavuş Metin Akbaba Türkiye 2'ncisi, Deniz Yüzbaşı Dinçer Yılmaz ise Türkiye 3'üncüsü oldu.

2021 Yılı Erkekler Sprint Mesafe 25-29 Yaş Grubu'nda 27 sporcu arasından Ulaştırma Uzman Çavuş Metin Akbaba Türkiye şampiyonu, Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Eyüpcan Genç Türkiye 3'üncüsü, 2021 Yılı Erkekler Sprint Mesafe 35-39 Yaş Grubu'nda 60 sporcu arasından Deniz Yüzbaşı Dinçer Yılmaz Türkiye şampiyonu, Piyade Yüzbaşı Kemal Çobanyıldızı Türkiye 2'ncisi, Kara Pilot Binbaşı Mehmet Öğüt Türkiye 3'üncüsü seçildi.

2021 Yılı Kadınlar Sprint Mesafe 35-39 Yaş Grubu'nda 14 sporcu arasından Deniz Mühendis Binbaşı Sinem Tuğral Kurultay Türkiye 3'üncüsü, 2021 Yılı Kadınlar Sprint Mesafe 45-49 Yaş Grubu'nda 6 sporcu arasından Deniz Diştabip Albay Cevlan Ertuğrul Türkiye şampiyonu oldu.

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri
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