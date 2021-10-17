MSB: 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi - Haberler
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MSB: 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

MSB: 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 5 PKK/ Ypg'li etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

ANKARA, -


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimini önleyen komandolar, 5 PKKYPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimini önleyen komandolar, 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

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