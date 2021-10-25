MSB: "Su Üstü Unsurlarına Karşı Hava Harekatı eğitimi başarıyla gerçekleşti"
Milli Savunma Bakanlığı, Su Üstü Unsurlarına Karşı Hava Harekatı eğitiminin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Su Üstü Unsurlarına Karşı Hava Harekatı eğitiminin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı envanterindeki F-16 uçakları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarımızın müşterek gerçekleştirdiği 'Su Üstü Unsurlarına Karşı Hava Harekatı' eğitimi başarıyla tamamlandı" denildi.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)