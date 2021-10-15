Milli Savunma Bakanlığı, son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları ile 13 Pkk'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından devam eden operasyonlar hakkında yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın vurguladığı gibi 'terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları ile 13 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki teröristlere nefes aldırılmıyor. Her bir taşın altına bakan, her bir sığınak ve mağaraya giren komandolarımız teröristler etkisiz hale getirerek onlara ait sığınak, barınak, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini de imha ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da icra edilen Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde kahraman komandolarımız 8 PKK'lı teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Metina bölgesinde icra edilen Pençe Şimşek Operasyonu bölgesinde de tespit edilen 5 PKK'lı terörist kara ve hava unsurlarımız tarafından etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bölgedeki operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde devam edecek" denildi.

(Utku Şimşek/İHA)

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