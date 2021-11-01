MSB: "Son bir ayda İdlib'de, rejimin top, havan, roket atışlarında ve hava saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu 19 sivil hayatını... - Haberler
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MSB: "Son bir ayda İdlib'de, rejimin top, havan, roket atışlarında ve hava saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu 19 sivil hayatını...

AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel
MSB:

MSB: "Son bir ayda İdlib'de, rejimin top, havan, roket atışlarında ve hava saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu 19 sivil hayatını kaybetti, 72 sivil yaralandı.

MSB: "Son bir ayda İdlib'de, rejimin top, havan, roket atışlarında ve hava saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu 19 sivil hayatını kaybetti, 72 sivil yaralandı."

AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri
(İDLİB-Düzeltme) Esad rejimi İdlib'de yerleşim yerlerini hedef aldı

(İDLİB-Düzeltme) Esad rejimi İdlib'de yerleşim yerlerini hedef aldı
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