MSB: Son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
MSB: Son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
FIRAT, MALATYA (AA) - MSB: Son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi.
AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri