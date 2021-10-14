MSB: Son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale... - Haberler
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MSB: Son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...

AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
MSB: Son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...

MSB: Son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

FIRAT, MALATYA (AA) - MSB: Son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 16 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Suriye'deki YPGPKK saldırıları) Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız'

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'deki YPG/PKK saldırıları) Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız"
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Haber: MSB: Son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale... - Haberler
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