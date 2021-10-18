'Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünde tarihi ve kültürel bilgi artırımı faaliyeti icra edildi' - Haberler
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"Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünde tarihi ve kültürel bilgi artırımı faaliyeti icra edildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda tarihi ve kültürel bilgi artırımı faaliyeti icra edildiğini bildirdi.

SAKARYA (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda tarihi ve kültürel bilgi artırımı faaliyeti icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda görevli personelin katılımıyla 15 Ekim 2021'de Polatlı bölgesinde 'Tarihi ve Kültürel Bilgi Artırımı' faaliyeti icra edildi" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünde tarihi ve kültürel bilgi artırımı faaliyeti icra edildi

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünde tarihi ve kültürel bilgi artırımı faaliyeti icra edildi

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünde tarihi ve kültürel bilgi artırımı faaliyeti icra edildi

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünde tarihi ve kültürel bilgi artırımı faaliyeti icra edildi

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünde tarihi ve kültürel bilgi artırımı faaliyeti icra edildi

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünde tarihi ve kültürel bilgi artırımı faaliyeti icra edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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