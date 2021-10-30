MSB: "Pakistan'daki ACES Meet-2021 Tatbikatı'na 3 adet F-16 ile katılım sağlandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan'da gerçekleştirilen ACES Meet-2021 Tatbikatı'na 3 adet F-16 ile katılım sağlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pakistan'da gerçekleştirilen ACES Meet-2021 Tatbikatı'na 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 161'inci Jet Filo Komutanlığı 3 adet F-16 ile katılım sağladı. Tatbikat kapsamında Birleşik Hava Operasyonu ve Terörizmle Mücadele eğitimleri başarıyla icra edildi" ifadelerine yer verildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)